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Суд у Лондоні відклав винесення рішення у суперечці України та РФ щодо 3 млрд

П'ятниця, 26 травня 2017, 19:57

Високий суд Лондона відклав винесення рішення у справі про подальше зупинення виконання судового рішення від 29 березня у судовій тяганині з Росією за єврооблігаціями на 3 млрд долларів до завершення розгляду апеляційної скарги.

Про це 26 травня повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

"Враховуючи складність порушених питань, суддя вирішив відкласти винесення свого рішення. Таким чином, після сьогоднішнього слухання суддя виділить певний час на те, щоб розглянути питання глибше перед тим, як винести своє рішення у належний строк", - сказано у повідомленні.

29 березня Високий Суд Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації на 3 млрд доларів і виплатити відсотки.

Також суд дозволив Україні подати апеляцію і призупинив своє рішення про виплату Росії боргу в 3 млрд доларів.

Як повідомлялося, в грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів.

Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

У жовтні 2015 року, після переговорів, власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро погодилися на їх реструктуризацію.

Україна не отримала згоди від Росії щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів з терміном погашення 20 грудня 2015 року.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу.

У травні Україна подала документи зі свого захисту в рамках цього судового процесу.

Українська правда

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Теми: судРосія
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