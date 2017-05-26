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Суд в Лондоне отложил вынесение решения в споре Украины и РФ о 3 миллиардах

Пятница, 26 мая 2017, 19:57

Высокий суд Лондона отложил вынесение решения по делу о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения от 29 марта в судебной тяжбе с Россией по еврооблигациям на 3 млрд долларов до завершения рассмотрения апелляционной жалобы.

Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Учитывая сложность затронутых вопросов, судья решил отложить вынесение своего решения. Таким образом, после сегодняшнего слушания судья выделит определенное время на то, чтобы рассмотреть вопрос глубже перед тем, как вынести свое решение в положенный срок", - говорится в сообщении.

29 марта Высокий Суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на 3 млрддолларов и выплатить проценты.

Также суд разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение о выплате России долга 3 млрд долларов.

Как сообщалось, в декабре 2013 года президент России Владимир Путин и бывший в то время президентом Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга.

В мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

Украинская правда

Темы: судРосcия
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