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День в АТО: 26 обстрілів, один поранений

П'ятниця, 26 травня 2017, 20:25

У п'ятницю проросійські бойовики 26 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників.

Як повідомляє прес-центр АТО, незаконні збройні формування вели вогонь й з важкого артилерійського озброєння, застосування якого суворо заборонене Мінськими домовленостями.

"Приморський напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення в першій половині дня проросійські НЗФ з мінометів калібру 120 мм декілька разів вели вогонь по наших позиціях біля селища Чермалик. Поблизу Павлополя противник обстрілював укріплення сил АТО з 122-мм артилерійських систем. Там же, а також біля Гнутового, ворог бив з мінометів, озброєння БМП та зенітної установки", - сказано у повідомленні.

Водночас північніше, біля Мар'їнки, бойовики застосовували міномети калібру 82 мм та гранатомети різних модифікацій. Поруч, на підступах до Красногорівки, українських воїнів обстрілював ворожий снайпер. Захисники Широкиного потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

На Донецькому напрямек ситуація відносно стабілізувалась, втім, обстріли не припинились.

"Впродовж дня бойовики найбільше обстрілювали українських воїнів, які тримають оборону в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Зокрема, бандити застосовували озброєння танку й бойових машин піхоти, гранатомети та великокаліберні кулемети", - повідомили у прес-центрі.

Окрім того, з околиць тимчасово окупованої Горлівки незаконні збройні формування били по українських позиціях біля Зайцевого з гранатометів та стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки НЗФ застосовували 82-мм міномети та кулемети.

"Луганський напрямок. З початку доби на цій ділянці лінії зіткнення проросійські озброєні банди 4 рази з автоматичних станкових гранатометів вели вогонь по наших опорних пунктах біля Новотошківського. А поблизу н.п. Донець - зі стрілецької зброї", - зазначали у штабі.

Внаслідок бойових дій з початку доби один військовослужбовець ЗС України був поранений, додали у прес-центрі.

Українська правда

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Теми: АТО
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