День в АТО: 26 обстрелов, один ранен

В пятницу пророссийские боевики 26 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников.

Как сообщает пресс-центр АТО, незаконные вооруженные формирования вели огонь и из тяжелого артиллерийского вооружения, применение которого строго запрещено минскими договоренностями.

"Приморское направление. На этом участке линии соприкосновения в первой половине дня пророссийские НВФ из минометов калибра 120 мм несколько раз вели огонь по нашим позициям у поселка Чермалык. Вблизи Павлополя противник обстреливал укрепления сил АТО из 122-мм артиллерийских систем. Там же, а также у Гнутово, враг бил из минометов, вооружения БМП и зенитной установки", - говорится в сообщении.

В то же время севернее, у Марьинки, боевики применяли минометы калибра 82 мм и гранатометы различных модификаций. Рядом, на подступах к Красногоровке, украинских воинов обстреливал вражеский снайпер. Защитники Широкино попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов.

На Донецком направлении ситуация относительно стабилизировалась, впрочем, обстрелы не прекратились.

"В течение дня боевики больше всего обстреливали украинских воинов, которые держат оборону в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. В частности, бандиты применяли вооружения танка и боевые машин пехоты, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, из окрестностей временно оккупированной Горловки незаконные вооруженные формирования били по украинским позициям у Зайцево из гранатометов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки НВФ применяли 82-мм минометы и пулеметы.

"Луганское направление. С начала суток на этом участке линии соприкосновения пророссийские вооруженные банды 4 раза из автоматических станковых гранатометов вели огонь по нашим опорным пунктам у Новотошковского. А вблизи н.п. Донец - из стрелкового оружия", - отмечали в штабе.

В результате боевых действий с начала суток один военнослужащий ВС Украины был ранен, добавили в пресс-центре.

Украинская правда