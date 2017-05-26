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АП Трампа: Санкції щодо Росії можемо хіба що посилити

П'ятниця, 26 травня 2017, 22:27

Адміністрація Дональда Трампа не буде послаблювати санкції щодо Росії і навпаки може навіть їх посилити.

Про це заявив радник президента США, директор Національної економічної ради Ґарі Кон.

"Якщо вже говорити про ймовірності, то ми радше розглядаємо посилення позиції щодо Росії", - наводить слова Кона Ей-Бі-Сі.

Як повідомляє Голос Америки, раніше голова Сенатського комітету із закордонних справ, республіканець Боб Коркер заявив, що вже влітку на Росію може бути накладено нові санкції, залежно від того, чи покращиться взаємодія Вашингтона та Москви щодо Сирії.

Теми: ТрампсанкціїРосіяСША
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