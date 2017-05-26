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АП Трампа: Санкции в отношении России можем разве что усилить

Пятница, 26 мая 2017, 22:27

Администрация Дональда Трампа не будет ослаблять санкции в отношении России и наоборот может даже их усилить.

Об этом заявил советник президента США, директор Национального экономического совета Гарри Кон.

"Если говорить о вероятности, то мы скорее рассматриваем усиление позиции по России", - приводит слова Кона Эй-Би-Си.

Как сообщает Голос Америки, ранее председатель сенатского комитета по иностранным делам, республиканец Коркер заявил, что уже летом на Россию могут быть наложены новые санкции, в зависимости от того, улучшится ли взаимодействие Вашингтона и Москвы по Сирии.

Темы: ТрампсанкцииРосcияСША
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