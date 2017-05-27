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У Рівному на хабарі затримали двох поліцейських

Субота, 27 травня 2017, 11:21

У Рівному затримано двох поліцейських, які вимагали хабар від місцевої мешканки за непритягнення її до кримінальної відповідальності.

Про це 27 травня повідомили у Службі безпеки України. 

"Майор та капітан карного розшуку вимагали від місцевої мешканки 1 тис. доларів за непритягнення її до кримінальної відповідальності за купівлю краденого майна. Оперативники спецслужби затримали зловмисників, згідно зі ст. 208 КПК у центральному парку міста під час отримання грошей", - повідомили в СБУ.

 

За фактом відкрито кримінальне провадження за cт. 368 КК Укрaїни, вирiшується питaння про пoвідомлення поліцейским про підoзру в скоєнні  злочину, обрaння зaпобіжного зaходу та відсторонeння вiд посaди.

Теми: поліціяхабарСБУ
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