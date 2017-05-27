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В Ровно на взятке задержали двух полицейских

Суббота, 27 мая 2017, 11:21

В Ровно задержали двух полицейских, которые требовали взятку у местной жительницы за непривлечение ее к уголовной ответственности.

Об этом 27 мая сообщили в Службе безопасности Украины.

"Майор и капитан уголовного розыска требовали от местной жительницы 1 тыс. долларов за непривлечение ее к уголовной ответственности за покупку краденого имущества. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников, согласно ст. 208 УПК в центральном парке города при получении денег", - сообщили в СБУ.

 

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 368 УК Укрaины, решается вопрос об уведомлении полицейским о подозрении в совершении преступления, избрание меры пресечения и отстранение от должности. 

Темы: полициявзяткаСБУ
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