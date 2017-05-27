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Турчинов розповів про успішне випробування українських ракет

Субота, 27 травня 2017, 11:58

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов повідомив про успішне випробування ракетного озброєння, яке виробляють підприємства українського ОПК. 

За даними Турчинова, випробування ракет відбулися 27 травня.

Як зазначив секретар РНБО, одним із завдань випробувань була перевірка застосування бойової частини ракети та ефективності ураження умовних цілей, та перевірка роботи системи управління ракетами під час наведення та ураження цілей на підвищеній дальності. 

"Їх точність і ефективність ураження та потужність бойової частини відповідають всім вимогам військових... Відстань від точки прицілювання до місця влучення становила всього близько 17 метрів, це при тому, що зона ураження подібної ракети - 300 метрів. Українські ракети б'ють точно в ціль", - заявив Турчинов. 

Участь у випробуваннях також взяли президент Петро Порошенко та міністр оборони Степан Полторак. 

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяРНБО
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