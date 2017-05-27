Турчинов рассказал об успешном испытании украинских ракет

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил об успешном испытании ракетного вооружения, которое производят предприятия украинского ОПК.

По данным Турчинова, испытания состоялись 27 мая.

Как сообщил секретарь СНБО, одной из задач испытаний была проверка применения боевой части ракеты и эффективности поражения условных целей, а также проверка работы системы управления ракетами во время наведения и поражения целей на повышенной дальности.

"Их точность и эффективность поражения и мощность боевой части соответствуют всем требованиям военных ... Расстояние от точки прицеливания до места попадания составляла всего около 17 метров, это при том, что зона поражения подобной ракеты - 300 метров. Украинские ракеты бьют точно в цель", - заявил Турчинов.

Участие в испытаниях также приняли президент Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак.