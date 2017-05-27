Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турчинов рассказал об успешном испытании украинских ракет

Суббота, 27 мая 2017, 11:58

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил об успешном испытании ракетного вооружения, которое производят предприятия украинского ОПК.

По данным Турчинова, испытания состоялись 27 мая.

Как сообщил секретарь СНБО, одной из задач испытаний была проверка применения боевой части ракеты и эффективности поражения условных целей, а также проверка работы системы управления ракетами во время наведения и поражения целей на повышенной дальности.

"Их точность и эффективность поражения и мощность боевой части соответствуют всем требованиям военных ... Расстояние от точки прицеливания до места попадания составляла всего около 17 метров, это при том, что зона поражения подобной ракеты - 300 метров. Украинские ракеты бьют точно в цель", - заявил Турчинов.

Участие в испытаниях также приняли президент Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак.

Темы: оружиеСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
оружие
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Последние новости
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
Все новости...
Реклама: