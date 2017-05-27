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У найближчі дні в Україні без опадів, потеплішає до +29

Субота, 27 травня 2017, 13:11

Найближчої доби погоду в Україні - без істотних опадів, вітер переважно північний, 3-8 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря вночі становитиме 7-12°, на узбережжі морів до 15°, вдень 21-26 °, в Карпатах 10-15 °.

У Києві в неділю без істотних опадів, температура повітря вночі 10-12°, вдень 22-24°.

 

29 травня в Україні - без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Підвищення температури повітря вночі до 9-15°, вдень до 23-29°.

У Києві в понеділок без істотних опадів, температура повітря вночі 12-14°, вдень 26-28°.

Температура води у Чорному й Азовському морях становить 27 травня 15-21°, у Дніпрі біля Києва +16°.

 

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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