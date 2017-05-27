У найближчі дні в Україні без опадів, потеплішає до +29

Найближчої доби погоду в Україні - без істотних опадів, вітер переважно північний, 3-8 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря вночі становитиме 7-12°, на узбережжі морів до 15°, вдень 21-26 °, в Карпатах 10-15 °.



У Києві в неділю без істотних опадів, температура повітря вночі 10-12°, вдень 22-24°.

29 травня в Україні - без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Підвищення температури повітря вночі до 9-15°, вдень до 23-29°.



У Києві в понеділок без істотних опадів, температура повітря вночі 12-14°, вдень 26-28°.



Температура води у Чорному й Азовському морях становить 27 травня 15-21°, у Дніпрі біля Києва +16°.

Інтерфакс-Україна