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В ближайшие дни в Украине без осадков, потеплеет до +29

Суббота, 27 мая 2017, 13:11

В ближайшие сутки погоду в Украине - без осадков, ветер преимущественно северный, 3-8 м / с.

Как сообщает Укргидрометцентр, температура воздуха ночью составит 7-12°, днем ​​21-26°, в Карпатах 10-15°.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков, температура воздуха ночью 10-12 °, днем ​​22-24 °.

 

29 мая в Украине - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Повышение температуры воздуха ночью составит до 9-15°, днем ​​до 23-29°.

В Киеве в понедельник без существенных осадков, температура воздуха ночью 12-14°, днем ​​26-28°.

Температура воды в Черном и Азовском морях составляет 27 мая 15-21°, в Днепре возле Киева +16. 

 

Интерфакс-Украина

Темы: погода
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