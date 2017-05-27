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Розвідка: бойовики в авральному порядку обладнують окопи

Субота, 27 травня 2017, 13:20

На тимчасово окупованих територіях Донбасу бойовики в авральному порядку обладнують окопи для техніки.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

омандири передових підрозділів в авральному порядку примушують підлеглих цілодобово обладнувати окопи для техніки, внаслідок чого збільшилась кількість травмувань та випадків самовільного залишення передових позицій військовослужбовцями з бригад у н.п. Кальміуське, Донецьк, Луганськ та Брянка", - повідомили у розвідці. 

Також у ГУР МОУ зазначають, що обурення місцевих мешканців викликало зайняття передислокованими підрозділами полку морської піхоти (Новоазовськ) територій у н.п.Сєдово, де у літній період традиційно розміщувались відпочиваючі.

"Передислокація бойовиків суттєво обмежує кількість прибуття відпочиваючих, від яких залежить заробіток місцевих мешканців", - зазначили у ГУР.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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