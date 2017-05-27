Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка: боевики в авральном порядке оборудуют окопы

Суббота, 27 мая 2017, 13:20

На временно оккупированных территориях Донбасса боевики в авральном порядке оборудуют окопы для техники.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Командиры передовых подразделений в авральном порядке заставляют подчиненных круглосуточно оборудовать окопы для техники, в результате чего увеличилось количество травм и случаев самовольного оставления передовых позиций военнослужащими из бригад в н.п. Кальмиусское, Донецк, Луганск и Брянка", - сообщили в разведке.

Также в ГУР МОУ отмечают, что возмущение местных жителей вызвало занятие передислоцированными подразделениями полка морской пехоты (Новоазовск) территорий в н.п.Седово, где в летний период традиционно размещались отдыхающие.

"Передислокация боевиков существенно ограничивает количество прибытия отдыхающих, от которых зависит заработок местных жителей", - отметили в ГУР.

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
Все новости...
Реклама: