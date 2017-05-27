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Порошенко похвалився новою дорогою на Одещині

Субота, 27 травня 2017, 13:55

Президент Петро Порошенко повідомив про відкриття нової дороги в Одеській області у напрямку приморського населеного пункту Вилкове.

Про це глава держави повідомив 27 травня. 

"Я обіцяв, що 26 травня нова дорога на Вилкове буде відкрита, і обіцянку виконав", - заявив він. 

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Церемонія відкриття реконструйованої ділянки дороги Т-16-28 (М-15)  село Спаське – місто Вилкове відбулася 26 травня. Загальна протяжність участка дороги становить 44,7 км, дорога є туристичним маршрутом, з’єднує Вилкове з автодорогою державного значення М-15 Одеса-Рені.

Як повідомляє прес-служба президента, під час церемонії відкриття президент нагадав, що до 2016 року будівництво дороги навіть не розпочиналося.

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"Раніше тут дороги не було. А зараз ми подивилися – виглядає, ну як не в Україні", - заявив Порошенко.

Як відомо, у січні 2017 року президент Петро Порошенко розкритикував екс-главу Одеської області Міхеіла Саакашвілі та дорікнув йому за проблеми з будівництвом доріг, піар і скандал довкола Центру надання адміністративних послуг.

Теми: дорогиПорошенкоОдеська область
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