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Порошенко похвалился новой дорогой в Одесской области

Суббота, 27 мая 2017, 13:55

Президент Петр Порошенко сообщил об открытии новой дороги в Одесской области в направлении приморского населенного пункта Вилково.

Об этом глава государства сообщил 27 мая.

"Я обещал, что 26 мая новая дорога на Вилково будет открыта, и обещание выполнил", - заявил он. 

Церемония открытия реконструированного участка дороги Т-16-28 (М-15) село Спасское - город Вилково состоялась 26 мая. Общая протяженность участка дороги составляет 44,7 км, дорога является туристическим маршрутом, соединяющим Вилково с автодорогой государственного значения М-15 Одесса-Рени.

Как cообщает пресс-служба президента, во время церемонии открытия президент напомнил, что в 2016 году строительство дороги даже не начиналось.

"Раньше здесь дороги не было. А сейчас мы посмотрели - выглядит, ну не как в Украине", - заявил Порошенко.

Как известно, в январе 2017 президент Петр Порошенко раскритиковал экс-главу Одесской области Саакашвили и упрекнул его за проблемы со строительством дорог, пиар и скандал вокруг Центра предоставления административных услуг.

"Украинская правда" в Threads

Темы: дорогиПорошенкоОдесская область
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