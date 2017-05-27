Порошенко похвалился новой дорогой в Одесской области

Президент Петр Порошенко сообщил об открытии новой дороги в Одесской области в направлении приморского населенного пункта Вилково.

Об этом глава государства сообщил 27 мая.

"Я обещал, что 26 мая новая дорога на Вилково будет открыта, и обещание выполнил", - заявил он.

Церемония открытия реконструированного участка дороги Т-16-28 (М-15) село Спасское - город Вилково состоялась 26 мая. Общая протяженность участка дороги составляет 44,7 км, дорога является туристическим маршрутом, соединяющим Вилково с автодорогой государственного значения М-15 Одесса-Рени.

Как cообщает пресс-служба президента, во время церемонии открытия президент напомнил, что в 2016 году строительство дороги даже не начиналось.

"Раньше здесь дороги не было. А сейчас мы посмотрели - выглядит, ну не как в Украине", - заявил Порошенко.

Как известно, в январе 2017 президент Петр Порошенко раскритиковал экс-главу Одесской области Саакашвили и упрекнул его за проблемы со строительством дорог, пиар и скандал вокруг Центра предоставления административных услуг.