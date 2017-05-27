Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп назвав тероризм темою №1 на зустрічі "Великої сімки"

Субота, 27 травня 2017, 14:43

Найважливішим питанням для обговорення на зустрічі G7, що проходить в Італії, є тема боротьби з тероризмом. 

Про це 27 травня заявив президент США Дональд Трамп. 

"Багато дуже важливих питань для обговорення (на зустрічі, що відбудеться 27 травня). Найпершим у списку, звичайно ж, є тероризм", - зазначив він. 

Як відомо, 26 та 27 травня в італійському місті Таорміна на Сицилії проходить саміт лідерів "Великої сімки".  

У неділю окрім безпекових питань очікується обговорення питань торгівлі та санкцій проти РФ.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Останні новини
03:24
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
Усі новини...
Реклама: