Трамп назвал терроризм темой №1 на встрече "Большой семерки"

Важнейшим вопросом для обсуждения на встрече G7, проходящей в Италии, является тема борьбы с терроризмом.

Об этом 27 мая заявил президент США Дональд Трамп.

"Много очень важных вопросов для обсуждения (на встрече, которая состоится 27 мая). Первый в списке, конечно же - терроризм", - отметил он.

Как известно, 26 и 27 мая в итальянском городе Таормина на Сицилии проходит саммит лидеров "Большой семерки".

В воскресенье кроме вопросов безопасности ожидается обсуждение вопросов торговли и санкций против РФ.