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Лідери G7 ще не досягли згоди у питаннях торгівлі і санкцій проти РФ – ЗМІ

Субота, 27 травня 2017, 15:52

Лідери "Великої сімки", саміт яких проходить на Сицилії, не узгодили формулювання фінального комюніке у питаннях торгівлі і санкцій проти РФ.

Про це з посиланням на джерело у G7 повідомляє Reuters.

Зокрема, сторони не змогли вирішити, чи буде комюніке містити зобов'язання боротьби проти "протекціонізму" і погрозу вжити додаткові заходи проти Росії за її втручання в Україні, якщо це буде виправдано.

Разом з тим положення щодо кліматичних змін було узгоджене попри окрему позицію США.

Зокрема, у комюніке буде зазначено, що 6 із 7 країн підтримують Паризьку кліматичну угоду від 2015 року, а США потрібно більше часу для визначення своєї позиції у цьому питанні.

За словами джерела, лідери "сімки" узгодять свою позицію по Росії і Торгівлі у другій половині дня.

Європейська правда

Теми: санкціїРосія
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