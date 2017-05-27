Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидеры G7 не достигли согласия в вопросах торговли и санкций против РФ – СМИ

Суббота, 27 мая 2017, 15:52

Лидеры "Большой семерки", саммит которых проходит на Сицилии, не согласовали формулировку финального коммюнике в вопросах торговли и санкций против РФ.

Об этом со ссылкой на источник в G7, сообщает Reuters.

В частности, стороны не смогли решить, будет ли коммюнике включать обязательство бороться против "протекционизма" и угрозу принять дополнительные меры против России за ее вмешательство в Украине, если это будет оправдано.

В то же время положение о климатических изменениях было согласовано несмотря на отдельную позицию США.

В частности, в коммюнике будет указано, что 6 из 7 стран поддерживают Парижское климатическое соглашение от 2015 года, а США нужно больше времени для определения своей позиции в этом вопросе.

По словам источника, лидеры "семерки" согласуют свою позицию по России и торговле во второй половине дня.

Европейская правда

Темы: санкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
санкции
У Навального показали суперяхту Путина, которая избежала ареста и смогла обойти санкции
Известный бренд одежды и фармацевтическая компания: из РФ ушло еще два западных бизнеса
Японский Uniqlo вышел из РФ, отказавшись от аренды помещений для всех своих магазинов
Последние новости
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
Все новости...
Реклама: