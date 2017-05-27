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British Airways скасувала усі рейси з двох аеропортів через комп'ютерний збій

Субота, 27 травня 2017, 16:17

Авіакомпанія British Airways скасувала усі рейси з аеропортів Хітроу та Гетвік через великий комп'ютерний збій.

Про це повідомляє ВВС. 

За даними ЗМІ, режим запроваджено до 18:00 за місцевим часом 27 травня. 

Зазначається, що усім пасажирам, які не зможуть скористатися послугами ВА через скасування рейсів, буде запропоновано перепланувати свої виліти або повернено вартість квитків. 

Рейси інших авіакомпаній, які виконують польоти з аеропортів Хітроу і Гетвік, лишаються без змін. 

Теми: авіаВелика Британія
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