British Airways отменила все рейсы из 2 аэропортов из-за компьютерного сбоя

Авиакомпания British Airways отменила все рейсы из аэропортов Хитроу и Гэтвик в связи с существенным компьютерным сбоем.

Об этом сообщает ВВС.

По данным СМИ, режим введен в 18:00 по местному времени 27 мая.

Отмечается, что всем пассажирам, которые не смогут воспользоваться услугами ВА из-за отмены рейсов, будет предложено перепланировать свои вылеты или возвращена стоимость билетов.

Рейсы других авиакомпаний, которые выполняют перелеты из аэропортов Хитроу и Гэтвик, остаются без изменений.