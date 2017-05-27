British Airways отменила все рейсы из 2 аэропортов из-за компьютерного сбоя
Суббота, 27 мая 2017, 16:17
Авиакомпания British Airways отменила все рейсы из аэропортов Хитроу и Гэтвик в связи с существенным компьютерным сбоем.
Об этом сообщает ВВС.
По данным СМИ, режим введен в 18:00 по местному времени 27 мая.
Отмечается, что всем пассажирам, которые не смогут воспользоваться услугами ВА из-за отмены рейсов, будет предложено перепланировать свои вылеты или возвращена стоимость билетов.
Рейсы других авиакомпаний, которые выполняют перелеты из аэропортов Хитроу и Гэтвик, остаются без изменений.