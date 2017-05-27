Аваков хвалиться, що поліції довіряють майже стільки ж, як не довіряють

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що в Україні значно зросла довіра до поліції.

Про це він сказав у суботу під час робочого візиту до ГУ Нацполіції у Хмельницькій області, повідомляє прес-служба МВС.

Міністр наголосив, що ріст рівня довіри до поліції – загальнодержавне явище.

"Не реформи й розмови про них потрібні громадянам і нам, а результат. І суспільство бачить якісні зміни в роботі правоохоронних органів, а відтак – рівень довіри зростає", – сказав Аваков.

За його словами, з усіх державних інституцій найвищу довіру населення мають Національна поліція, Національна гвардія, Збройні Сили і прикордонники. Вища довіра тільки до церкви і добровольчих загонів. У першій п’ятірці – підрозділи МВС.

"Зараз рівень довіри до поліції 42% – це колосальна цифра. І приблизно 43% недовіри. Тобто баланс довіри-недовіри до Національної поліції складає -1%. А це гігантський ріст за останній час. Патрульна поліція, як частина Нацполіції, – ще краще: близько +3%", – зазначив міністр.