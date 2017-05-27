Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков хвастается, что полиции доверяют почти столько же, как не доверяют

Суббота, 27 мая 2017, 18:02

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что в Украине значительно возросло доверие к полиции.

Об этом он сказал в субботу во время рабочего визита в ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, сообщает пресс-служба МВД.

Министр отметил, что рост уровня доверия к полиции - общегосударственное явление.

"Не реформы и разговоры о них нужны гражданам и нам, а результат. И общество видит качественные изменения в работе правоохранительных органов, а следовательно - уровень доверия растет", - сказал Аваков.

По его словам, из всех государственных институтов самое высокое доверие населения имеют Национальная полиция, Национальная гвардия, Вооруженные Силы и пограничники. Выше доверие только к церкви и добровольческим отрядам. В первой пятерке - подразделения МВД.

"Сейчас уровень доверия к полиции 42% - это колоссальная цифра. И примерно 43% недоверия. То есть баланс доверия-недоверия к Национальной полиции составляет 1%. А это гигантский рост за последнее время. Патрульная полиция, как часть Нацполиции - еще лучше: около +3%", - отметил министр.

Темы: Аваковполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
Все новости...
Реклама: