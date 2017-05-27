Аваков хвастается, что полиции доверяют почти столько же, как не доверяют

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что в Украине значительно возросло доверие к полиции.

Об этом он сказал в субботу во время рабочего визита в ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, сообщает пресс-служба МВД.

Министр отметил, что рост уровня доверия к полиции - общегосударственное явление.

"Не реформы и разговоры о них нужны гражданам и нам, а результат. И общество видит качественные изменения в работе правоохранительных органов, а следовательно - уровень доверия растет", - сказал Аваков.

По его словам, из всех государственных институтов самое высокое доверие населения имеют Национальная полиция, Национальная гвардия, Вооруженные Силы и пограничники. Выше доверие только к церкви и добровольческим отрядам. В первой пятерке - подразделения МВД.

"Сейчас уровень доверия к полиции 42% - это колоссальная цифра. И примерно 43% недоверия. То есть баланс доверия-недоверия к Национальной полиции составляет 1%. А это гигантский рост за последнее время. Патрульная полиция, как часть Нацполиции - еще лучше: около +3%", - отметил министр.