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Аваков звинуватив антикорупціонерів у "підкиданні дохлих кішок"

Субота, 27 травня 2017, 19:10
Аваков звинуватив антикорупціонерів у підкиданні дохлих кішок

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив антикорупціонерів у "підкиданні дохлих кішок" поліції.

Як передає УНІАН, про це міністр сказав на прес-конференції в Хмельницькому.

За словами Авакова, в цілому він підтримує антикорупційну боротьбу, спрямовану проти чиновників різного рівня. Разом з тим, він заявив, що деякі антикорупціонери, які контролюють чиновників, заробляють більше грошей, ніж самі чиновники, а також роблять на цьому політичні кар'єри.

"Не може антикорупціонер, який отримує 60 тис. грн на місяць, вимагати щось від офіцера з зарплатою в 2 тис. грн. Приміром, заробітна плата міністра МВС коливається від 47 до 50 тис. грн", - зазначив Аваков.

"Люди, кар'єру необхідно створювати на позитивних кроках! Звичайно, і негатив необхідно виявляти. Для цього у нас працює служба внутрішньої безпеки. Приблизно щодня фіксуємо арешти 2-3 офіцерів. Однак постійне "підкидання дохлої кішки" в нашу важку роботу я не дуже вітаю", - додав він.

Теми: Аваковкорупція
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