США направлять третій авіаносець до берегів КНДР - ЗМІ

Військово-морський флот США вирішив направити авіаносець USS Nimitz в західну частину Тихого океану, щоб збільшити тиск на Північну Корею.

Про це повідомляє японське видання Asahi Shimbun.

Nimitz - один з найбільших військових кораблів в світі. Він приєднається до американських авіаносців USS Carl Vinson і USS Ronald Reagan, які вже знаходяться районі Корейського півострова.

Видання зазначає, що це рідкість для ВМС США одночасно направляти три авіаносця в один і той же регіон.

Відповідно до джерел, спочатку планувалося, що USS Nimitz буде розгорнутий в близькосхідному регіоні.