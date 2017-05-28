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США направят третий авианосец к берегам КНДР – СМИ

Воскресенье, 28 мая 2017, 01:57

Военно-морской флот США решил направить авианосец USS Nimitz в западную часть Тихого океана, чтобы увеличить давление на Северную Корею.

Об этом сообщает японское издание Asahi Shimbun.

Nimitz – один из крупнейших военных кораблей в мире. Он присоединится к американским авианосцам USS Carl Vinson и USS Ronald Reagan, которые уже находятся районе Корейского полуострова.

Издание отмечает, что это редкость для ВМС США одновременно направлять три авианосца в один и тот же регион.

Согласно источникам, изначально планировалось, что USS Nimitz будет развернут в ближневосточном регионе.

Темы: СШАКНДР
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