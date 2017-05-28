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Трамп завершив свою першу закордонну поїздку

Неділя, 28 травня 2017, 03:36

Дональд Трамп завершив свою першу закордонну поїздку в якості президента, виступивши перед військовослужбовцями США та їхніми сім'ями на військово-морській базі Сігонеллі на Сицилії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

В ході дев'ятиденної поїздки, Трамп відвідав Саудівську Аравію, Ізраїль, палестинські території, Італію та Бельгію.

У своєму виступі він сказав, що поїздка була "успішною". І додав, що у нього відбувся "дійсно історичний тиждень". Коментуючи дводенний саміт країн "Великої сімки", Трамп сказав, що це дуже продуктивна зустріч, на якій він "зміцнив американські зв'язки".

Говорячи про саміт НАТО, він сказав, що "гроші дійсно починають вливатися в НАТО з тих країн, що не робили б того, що вони роблять зараз, якби я не був обраний". Німеччина взяла на себе зобов'язання збільшити витрати на оборону з метою досягнення 2% ВВП, спрямованих на військові потреби. Трамп також сказав, що Сполучені Штати "повністю підтримують НАТО".

Президент США також пообіцяв "перемогти тероризм і захистити цивілізацію", назвавши тероризм "загрозою, небезпечною загрозою для всього людства".

Під час виступу на військовій базі США Трамп був представлений учасникам зустрічі його дружиною Меланією, яка сказала присутнім: "Мій чоловік дуже багато працював в цій поїздці, і я дуже пишаюся ним".

Теми: СШАТрамп
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