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Трамп завершил свою первую зарубежную поездку

Воскресенье, 28 мая 2017, 03:36

Дональд Трамп завершил свою первую зарубежную поездку в качестве президента, выступив перед военнослужащими США и их семьями на военно-морской базе Сигонелле на Сицилии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В ходе девятидневной поездки, Трамп посетил Саудовскую Аравию, Израиль, палестинские территории, Италию и Бельгию.

В своем выступлении он сказал, что поездка была "успешной". И добавил, что у него состоялась "действительно историческая неделя". Комментируя двухдневный саммит стран "Большой семерки", Трамп сказал, что это очень продуктивная встреча, на которой он "укрепил американские связи".

Говоря о саммите НАТО, он сказал, что "деньги действительно начинают вливаться в НАТО из тех стран, которые не делали бы того, что они делают сейчас, если бы я не был избран". Германия взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону с целью достижения 2% ВВП, направленных на военные нужды. Трамп также сказал, что Соединенные Штаты "полностью поддерживают НАТО".

Президент США также пообещал "победить терроризм и защитить цивилизацию", назвав терроризм "угрозой, опасной угрозой для всего человечества".

Во время выступления на военной базе США Трамп был представлен участникам встречи его женой Меланией, которая сказала присутствующим: "Мой муж очень много работал в этой поездке, и я очень горжусь им".

Темы: СШАТрамп
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