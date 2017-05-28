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На Донбасі прикордонники виявили зброю і боєприпаси

Неділя, 28 травня 2017, 04:45

Співробітники Держприкордонслужби, прокуратури і поліції в ході обшуку в приватному будинку в Донецькій області виявили боєприпаси.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

"В приватному помешканні громадянина України в населеному пункті Виноградне Донецької області правоохоронці виявили 2 мисливські рушниці "ИЖ" калібром 12 міліметрів,  револьвер, гранату РГД, набої калібром 12 міліметрів у кількості 13 штук, порох у 3 ємностях по 250 грамів та 35 капсулів до патронів", - йдеться в повідомленні.

Зброя і боєприпаси були вилучені співробітниками Національної поліції.

Власник зброї затриманий, проводяться слідчі дії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасПрикордонна служба
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