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На Донбассе пограничники обнаружили оружие и боеприпасы

Воскресенье, 28 мая 2017, 04:45

Сотрудники Госпогранслужбы, прокуратуры и полиции в ходе обыска в частном доме в Донецкой области обнаружили боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"В частном доме гражданина Украины в населенном пункте Виноградное Донецкой области правоохранители обнаружили 2 охотничьих ружья "ИЖ" калибра 12 миллиметров, револьвер, гранату РГД, патроны калибром 12 миллиметров в количестве 13 штук, порох в 3 емкостях по 250 граммов и 35 капсюлей к патронам", - говорится в сообщении.

Оружие и боеприпасы были изъяты сотрудниками Национальной полиции.

Владелец оружия задержан, проводятся следственные действия.

Темы: ДонбассПограничная служба
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