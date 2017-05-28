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Доба в АТО: 49 обстрілів, бойовики били з важкої зброї

Неділя, 28 травня 2017, 06:47
Доба в АТО: 49 обстрілів, бойовики били з важкої зброї

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в результаті чого 8 українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Приморському напрямку бойовики били 24 рази.

"Зокрема, ввечері бойовики двічі з заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, а також мінометів калібру 82 мм обстрілювали наші опорні пункти поблизу Павлополя. Неподалік, в районі Широкиного, Водяного, Лебединського, Чермалика та Гнутового, противник у темну пору доби продовжував вести вогонь по українських воїнах зі стрілецької зброї та гранатометів", - відзначили в штабі.

У напрямку Докучаєвська сепаратисти обстрілювали українські опорні пункти під Новотроїцьким з озброєння БМП і великокаліберних кулеметів. Також бойовики били з околиць Донецька по укріпленнях сил АТО біля Мар'їнки з гранатометів різних модифікацій.

На Донецькому напрямку бойовики 16 разів відкривали вогонь.

"Після заходу сонця вони двічі обстрілювали наші позиції біля Троїцького з артилерії калібру 122 мм. Близько півсотні снарядів випустив ворог по наших позиціях на тій ділянці", - повідомили в штабі.

З заборонених 120 мм мінометів і 82 мм піхотного озброєння терористи били по передмістю Авдіївки. Поблизу Зайцевого бандити обстріляли сили АТО з озброєння бойових машин піхоти.

На Луганському напрямку зафіксовано 9 обстрілів.

Близько 22:00 години бойовики з мінометів калібру 120 мм обстріляли позиції ЗСУ поблизу Новозванівки і Новоалександровки.

Біля Кримського сепаратисти били з 82 мм мінометів. Там же, а також по укріпленнях ЗСУ в районах Станиці Луганській, селищ Донець і Лобачеве бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї різних калібрів і гранатометів.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОЗбройні сили
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