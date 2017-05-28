Сутки в АТО: 49 обстрелов, боевики били из тяжелого оружия

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 49 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего 8 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Приморском направлении боевики били 24 раза.

"В частности, вечером боевики дважды из запрещенных минскими договоренностями 122 мм артиллерийских систем, а также минометов калибра 82 мм обстреливали наши опорные пункты вблизи Павлополя. Неподалеку, в районе Широкино, Водяного, Лебединского, Чермалыка и Гнутово, противник в темное время суток продолжал вести огонь по украинским воинам из стрелкового оружия и гранатометов", - отметили в штабе.

По направлению Докучаевска сепаратисты обстреливали украинские опорные пункты под Новотроицким из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Также боевики били из окрестностей Донецка по укреплениям сил АТО возле Марьинки из гранатометов различных модификаций.

На Донецком направлении боевики 16 раз открывали огонь.

"После захода солнца они дважды обстреливали наши позиции у Троицкого из артиллерии калибра 122 мм. Около полусотни снарядов выпустил враг по нашим позициям на том участке", - сообщили в штабе.

Из запрещенных 120 мм минометов и 82 мм пехотного вооружения террористы били по пригороду Авдеевки. Вблизи Зайцево бандиты обстреляли силы АТО из вооружения боевых машин пехоты.

На Луганском направлении зафиксировано 9 обстрелов.

Около 22:00 часов боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли позиции ВСУ вблизи Новозвановки и Новоалександровки.

Возле Крымского сепаратисты били из 82 мм минометов. Там же, а также по укреплениям ВСУ в районах Станицы Луганской, поселков Донец и Лобачево боевики открывали огонь из стрелкового оружия различных калибров и гранатометов.