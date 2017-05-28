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Бойовики обстріляли Красногорівку, горить школа

Неділя, 28 травня 2017, 07:55
Бойовики обстріляли Красногорівку, горить школа

Вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки, пошкоджено будівлю лікарні.

Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Красногорівка. О 06-40 бойовики почали обстріл міста. Є інформація про пошкодження будівлі міської лікарні, кілька снарядів впало в житловому секторі (в районі заводу)", - написав він.

Аброськін зазначив, що інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється.

На місці працює слідча група поліції Мар'їнки.

Пізніше Аброськін додав, що станом на 07.45 обстріл триває.

"Співробітники поліції під безперервним обстрілом почали евакуацію персоналу лікарні і хворих терапевтичного відділення. В основному, це люди похилого віку", - зазначив він.

Також снаряди бойовиків потрапили в школу №2, будівля горить.

Пізніше Аброськін додав, що станом на 8.40 в місті настала тиша.

Українська правда

Теми: поліціяАТО
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