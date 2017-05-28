Боевики обстреляли Красногоровку, горит школа
Утром 28 мая боевики начали обстрел Красногоровки, повреждено здание больницы.
Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Красногоровка. В 06-40 боевики начали обстрел города. Есть информация о повреждении здания городской больницы, несколько снарядов упало в жилом секторе (в районе завода)", - написал он.
Аброськин отметил, что информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
На месте работает следственная группа полиции Марьинки.
Позже Аброськин добавил, что по состоянию на 07.45 обстрел продолжается.
"Сотрудники полиции под непрекращающимися обстрелами начали эвакуацию персонала больницы и больных терапевтического отделения. В основном, это люди пожилого возраста", - отметил он.
Также снаряды боевиков попали в школу №2, здание горит.
Позже Аброськин добавил, что по состоянию на 8.40 в городе наступила тишина.
Украинская правда