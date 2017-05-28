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Боевики обстреляли Красногоровку, горит школа

Воскресенье, 28 мая 2017, 07:55
Боевики обстреляли Красногоровку, горит школа

Утром 28 мая боевики начали обстрел Красногоровки, повреждено здание больницы.

Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Красногоровка. В 06-40 боевики начали обстрел города. Есть информация о повреждении здания городской больницы, несколько снарядов упало в жилом секторе (в районе завода)", - написал он.

Аброськин отметил, что информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

На месте работает следственная группа полиции Марьинки.

Позже  Аброськин добавил, что по состоянию на 07.45 обстрел продолжается.

"Сотрудники полиции под непрекращающимися обстрелами начали эвакуацию персонала больницы и больных терапевтического отделения. В основном, это люди пожилого возраста", - отметил он.

Также снаряды боевиков попали в школу  №2, здание горит.

Позже Аброськин добавил, что по состоянию на 8.40 в городе наступила тишина.

Украинская правда

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Темы: полицияАТО
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