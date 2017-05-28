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Заступники голів МЗС "нормандської четвірки" зустрінуться в Берліні

Неділя, 28 травня 2017, 15:58

Заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін 30 травня візьме участь у зустрічі в Берліні заступників міністрів закордонних справ країн, що входять до "нормандського формату" (Україна, РФ, ФРН, Франція).

"На зустрічі "нормандського формату" в Берліні у вівторок від Росії братиме участь статс-секретар - заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін", - повідомили "Інтерфаксу" в неділю в МЗС РФ.

Як повідомлялося, в суботу президент Франції Еммануель Макрон виступив за якнайшвидше скликання зустрічі по Україні в "нормандському форматі".

У понеділок в Парижі пройде зустріч Макрона з російським президентом Володимиром Путіним.

Як заявив минулої п'ятниці помічник президента РФ Юрій Ушаков, в Кремлі очікують, що тема України займе важливе місце на переговорах президентів РФ і Франції в понеділок у Версалі, розраховують отримати підтримку роботі в форматі "нормандської четвірки".

Теми: Німеччина
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