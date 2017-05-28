Замглав МИД "нормандской четверки" встретятся в Берлине

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин 30 мая примет участие во встрече в Берлине заместителей министров иностранных дел стран, входящих в "нормандской формат" (РФ, ФРГ, Франция, Украина).

"На встрече "нормандского формата" в Берлине во вторник от России будет участвовать статс-секретарь - замглавы МИД РФ Григорий Карасин", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в МИД РФ.

Как сообщалось, в субботу президент Франции Эммануэль Макрон выступил за скорейший созыв встречи по Украине в "нормандском формате".

В понедельник в Париже пройдет встреча Макрона с российским президентом Владимиром Путиным.

Как заявил в минувшую пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Кремле ожидают, что тема Украины займет важное место на переговорах президентов РФ и Франции в понедельник в Версале, рассчитывают получить поддержку работе в формате "нормандской четверки".