Матіос розповів про двох бійців "Азова", затриманих за вбивство

Двох військовослужбовців Нацгвардії полку "Азов" затримано за вбивство.

Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу "ZIK".

"Минулого тижня ми затримали двох військовослужбовців Національної гвардії полку "Азов" за вчинення насильницьких злочинів, убивств. Вони вбили людей", - повідомив Матіос.

Він заявив також, що вбивства були не побутові, а "з умислом", а затримані перебували не на лінії розмежування, а на "третій лінії".

Як відомо, у квітні 2017 року екс-командира розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Головного управління МВС України в Луганській області Руслана Онищенка, його заступника Миколу Цукура та ще 6 співробітників підрозділу було засуджено до тривалих термінів позбавлення волі.

17 червня 2015 року було затримано і заарештовано судом 8 осіб, в тому числі 7 - бійці роти "Торнадо", у т.ч. командир Руслан Онищенко. Представників батальйону "Торнадо" звинувачували у тому, що вони знущалися над затриманими.

Також "торнадівці" визнані винними у викраденні людей, автотранспорту, тортурах, задоволенні статевої пристрасті неприродним шляхом, незаконному проникненні в житло та інших злочинах. З усіх підсудних суд зняв звинувачення у створенні злочинної організації.

Кримінальне провадження розглядалося в Оболонському райсуді Києва з кінця 2015 року.

Захист засуджених колишніх бійців спецроти міліції "Торнадо" оскаржив вирок.

Українська правда