Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У понеділок - тепло і без опадів, у вівторок - грози

Неділя, 28 травня 2017, 17:27

У понеділок, 29 травня, в Україні - тепло, без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південно-західний, вночі у південній частині північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 10-15°.

У Києві – без опадів; температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

 


30 травня вночі - без опадів, вдень у більшості областей, крім південних очікуються короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°.

У Києві 30 травня вночі без опадів, вдень окремі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 3-8 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

 



Інтерфакс-Україна

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
03:54
США завдали нових ударів у Ємені
03:24
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: