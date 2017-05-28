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В понедельник тепло и без осадков, во вторник - грозы

Воскресенье, 28 мая 2017, 17:27

В понедельник, 29 мая, в Украине - тепло, без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, ветер преимущественно юго-западный, ночью в южной части северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 10-15°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

 


30 мая ночью - без осадков, днем в большинстве областей, кроме южных ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°.

В Киеве 30 мая ночью без осадков, днем отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

 



Интерфакс-Украина

Темы: погода
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