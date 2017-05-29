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Суд про держзраду Януковича: Захист хоче, щоб прийшов Луценко

Понеділок, 29 травня 2017, 10:15

Захист екс-президента Віктора Януковича вимагає, щоб в судових засідання щодо його державної зради брав участь генеральний прокурор Юрій Луценко.

Про це в ході судового засідання Оболонського райсуду Києва у понеділок заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

"Захист вважає, що участь прокурорів в суді необхідна для принципу змагальності. Юрій Віталійович Луценко не з'явився. Ми просимо вжити відповідних заходів і призначити засідання після явки Луценка", - зазначив він.

 

Головуючий суддя у свою чергу зазначив, що суд направить відповідний запит до ГПУ.

Крім того, адвокат наполягає, що сам Янукович не отримував повістку до суду.

"Я планую подати до Оболонського суду заяву безпосередньо підписану Віктором Януковичем - це заява про застосування вимог Європейської конвенції про взаємну правову допомогу: на даний момент не отримано виклик нашим клієнтом про участь в даному судовому засіданні, на даний момент не спрямований, як це передбачено цією конвенцією, запит про надання міжнародної допомоги. Це призводить, безумовно, до неможливості участі Віктора Януковича, до неможливості визнання зібраних під час судового розгляду доказів належними і допустимими", - зазначив він.

Роман Кравець, УП

Теми: Януковичсуд
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