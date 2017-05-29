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Суд о госизмене Януковича: Защита хочет, чтобы пришел Луценко

Понедельник, 29 мая 2017, 10:15

Защита экс-президента Виктора Януковича требует, чтобы в судебных заседаниях по обвинению его в  государственной измене участвовал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Об этом в ходе судебного заседания Оболонского райсуда Киева в понедельник заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Защита считает, что участие прокуроров в суде необходимо для принципа состязательности. Луценко не явился. Мы просим принять соответствующие меры и назначить заседание после явки Луценко", - отметил он.

Председательствующий судья в свою очередь отметил, что суд направит соответствующий запрос в ГПУ.

Кроме того, адвокат настаивает, что сам Янукович не получал повестку в суд.

" Я планирую подать в Оболонский суд заявление непосредственно подписанную Виктором Януковичем – это заявление о применении требований Европейской конвенции о взаимной правовой помощи: на данный момент не получен вызов нашим клиентом об участии в данном судебном заседании, на данный момент не направлен, как это предусмотрено данной конвенцией, запрос о предоставлении международной помощи. Это приводит, безусловно, к невозможности участия Виктора Януковича, к невозможности признания собранных во время судебного рассмотрения доказательств должными и допустимыми", - отметим в он.

Роман Кравец, УП

Темы: Януковичсуд
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