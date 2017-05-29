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Янукович говорит, что хочет принять участие в суде, но на своих условиях

Понедельник, 29 мая 2017, 10:37

Экс-президент Виктор Янукович просит Оболонский райсуд Киева обратиться в министерство юстиции России для предоставления ему права на участие в судебном заседании.

Об этом Янукович заявил в письменном ходатайстве, которое в понедельник в суде зачитал его адвокат Виталий Сердюк.

"Я готов и желаю участвовать в судебном разбирательстве. Я полностью поддерживаю ходатайство, которым я просил судебные органы обеспечить мое право на доступ к правосудию", - говорится в заявлении.

"Я вынужденно нахожусь на территории РФ, и это является уважительной причиной для неявки в суд. Настаиваю на необходимости обеспечения моего участия через международную правовую помощь, как это предусмотрено законодательством", - зачитал адвокат.

Также в заявлении говорится, что Янукович не получал ни одного вызова из Оболонского райсуда Киева, а также ему не обеспечили участие в заседании через видеоконференцию из Ростовского областного суда РФ.

Как сообщалось, Оболонский райсуд Киева предоставил экс-президенту Виктору Януковичу три варианта видеосвязи с судом. При этом украинская сторона обвинения отмечает, что участие Януковича в подготовительном судебном заседании предполагается не через международную правовую помощь, поэтому нет необходимости суда обращаться в государственные органы РФ.

Роман Кравец, УП

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Темы: Януковичсуд
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