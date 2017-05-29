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Висловлювання Луценка та Авакова відправлять до Вищої ради правосуддя

Понеділок, 29 травня 2017, 11:03
Висловлювання Луценка та Авакова відправлять до Вищої ради правосуддя
УНІАН

Оболонський райсуд Києва скерує на розгляд Вищої ради правосуддя критичні висловлювання у бік суддів генпрокурора Юрія Луценка, його заступника Анатолія Матіоса, голови МВС Арсена Авакова та Іллі Киви.

Про це в Оболонському суді у ході підготовчого засідання у справі за звинуваченням у держзраді Віктора Януковича, заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

У ході засідання захист Януковича заявив про тиск на судову гілку влади з боку керівників правоохоронних органів.

"Сторона обвинувачення обрала шлях залякування та дискредитації представників судової влади", - обурився адвокат Сердюк.

Адвокати зокрема посилалися на виступ генерального прокурора Луценка у Верховній раді, де він назвав своїм головним досягненням передання до суду матеріалів справи стосовно Януковича.

Також адвокати процитували пост Луценка у фейсбук.

Крім того, як доказ, захист Януковича цитував критичні висловлювання у бік суддів з боку Арсена Авакова, Іллі Киви та Анатолія Матіоса.

"Ми бачимо масовану атаку на суди, це прямі погрози на розправу", - сказав Сердюк.

У свою чергу суддя Дев'ятко погодився з захистом Януковича.

"Суд погоджується, що такі висловлювання є недопустимими. Дані матеріали суд скерує до Вищої ради правосуддя", - зазначив суддя.

Роман Кравець, УП

Теми: Янукович
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