Висловлювання Луценка та Авакова відправлять до Вищої ради правосуддя

Оболонський райсуд Києва скерує на розгляд Вищої ради правосуддя критичні висловлювання у бік суддів генпрокурора Юрія Луценка, його заступника Анатолія Матіоса, голови МВС Арсена Авакова та Іллі Киви.



Про це в Оболонському суді у ході підготовчого засідання у справі за звинуваченням у держзраді Віктора Януковича, заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.



У ході засідання захист Януковича заявив про тиск на судову гілку влади з боку керівників правоохоронних органів.



"Сторона обвинувачення обрала шлях залякування та дискредитації представників судової влади", - обурився адвокат Сердюк.



Адвокати зокрема посилалися на виступ генерального прокурора Луценка у Верховній раді, де він назвав своїм головним досягненням передання до суду матеріалів справи стосовно Януковича.



Також адвокати процитували пост Луценка у фейсбук.



Крім того, як доказ, захист Януковича цитував критичні висловлювання у бік суддів з боку Арсена Авакова, Іллі Киви та Анатолія Матіоса.



"Ми бачимо масовану атаку на суди, це прямі погрози на розправу", - сказав Сердюк.



У свою чергу суддя Дев'ятко погодився з захистом Януковича.

"Суд погоджується, що такі висловлювання є недопустимими. Дані матеріали суд скерує до Вищої ради правосуддя", - зазначив суддя.

Роман Кравець, УП