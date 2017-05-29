Высказывания Луценко и Авакова отправят в Высший совет правосудия

Оболонский райсуд Киева направит на рассмотрение Высшего совета правосудия критические высказывания в сторону судей генпрокурора Юрия Луценко, его заместителя Анатолия Матиоса, главы МВД Арсена Авакова и Ильи Кивы.

Об этом в Оболонском суде в ходе подготовительного заседания по делу по обвинению в госизмене Виктора Януковича, заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

В ходе заседания защита Януковича заявила о давлении на судебную ветвь власти со стороны руководителей правоохранительных органов.

"Сторона обвинения избрала путь запугивания и дискредитации представителей судебной власти", - возмутился адвокат Сердюк.

Адвокаты в частности ссылались на выступление генерального прокурора Луценко в Верховной Раде, где он назвал своим главным достижением передачу в суд материалов дела в отношении Януковича.

Также адвокаты процитировали пост Луценко в фейсбук.

Кроме того, в качестве доказательства, защита Януковича цитировал критические высказывания в адрес судей со стороны Арсена Авакова, Ильи Киви и Анатолия Матиос.

"Мы видим массированную атаку на суды, это прямые угрозы в расправу", - сказал Сердюк.

В свою очередь судья Девятко согласился с защитой Януковича.

"Суд соглашается, что такие высказывания являются недопустимыми. Данные материалы суд направит в Высший совет правосудия", - отметил судья.

Роман Кравец, УП