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На Закарпатті намагалися закупити санкційну спецтехніку з РФ на 30 мільйонів

Понеділок, 29 травня 2017, 11:45

Правоохоронці попередили закупівлю через тендери на Закарпатті російської санкційної автотехніки на майже 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

СБУ встановила, що в регіоні оголошені тендери на придбання пожежного аеродромного автомобіля та 16 шкільних автобусів. Переможці цих конкурсів планували поставити техніку російських виробників, стосовно яких діють спеціальні економічні санкції, введені рішенням РНБО.

Спецслужба поінформувала тендерні комітети про виявлені порушення, після чого закупка російського спецтранспорту була скасована.

Українська правда

Теми: санкціїРосіяЗакарпаттяСБУ
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