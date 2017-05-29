Порошенко звільнив заступника командувача Нацгвардії

Президент Петро Порошенко звільнив з посади заступника командувача Національної гвардії України Валерія Рудницького.

Про це йдеться в указі голови держави №147, копія якого розміщена на сайті президента.

"Звільнити Рудницького Валерія Івановича з посади заступника командувача Національної гвардії України та зарахувати його в розпорядження командувача Національної гвардії України", - сказано в ньому.

Валерій Рудницький фото: укрінформ

Як відомо, Рудницький був призначений на цю посаду в травні 2014 року на той час головою Верховної Ради та в. о. президента Олександром Турчиновим.

Українська правда