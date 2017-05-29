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Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии

Понедельник, 29 мая 2017, 12:34

Президент Петр Порошенко уволил с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины Валерия Рудницкого.

Об этом говорится в указе главы государства №147, копия которого размещена на сайте президента.

"Уволить Рудницкого Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", - сказано в нем.

 
Валерий Рудницкий
фото: укринформ

Как известно, Рудницкий был назначен на эту должность в мае 2014 года на то время председателем Верховной Рады и. о. президента Александром Турчиновым.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоНацгвардияувольнение
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