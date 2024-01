Дерипаска заявляє, що про жоден імунітет США не просив

Російський бізнесмен Олег Дерипаска назвав абсолютною брехнею інформацію газети The New York Times про те, що він просив імунітет в США.

Про це йдеться в заяві Дерипаски, у відповідь на повідомлення, що він нібито пропонував Спецкомітету з розвідки Сенату і Палати представників Конгресу, які розслідують вплив РФ на вибори в США, співпрацю в обмін на імунітет від судового переслідування, передає ТАСС.

"Історія", яку викладає The New York Times, полягає в тому, що у мене нібито є відомості про втручання Росії в американські вибори, однак я не готовий надати їх до того, як мені буде гарантований імунітет. Обидва ці твердження не відповідають дійсності і є абсолютною брехнею", - заявив він.

"У мене дійсно є докази, які - що, безумовно, неприємно для декого - свідчать прямо про протилежне стосовно історії втручання Росії", - йдеться в його заяві.

"Те, що я нібито "домагаюся" в цій мильній опері чогось більшого, ніж справедливість, є просто брехнею. Представники комітетів з розвідки і в Палаті представників, і в Сенаті зв'язувалися з моїм юристом в Вашингтоні, але не навпаки", - зазначає бізнесмен.

За словами Дерипаски, стаття в газеті "лише в деяких моментах є вірною, а по суті своїй - помилковою і такою, що вводить в оману".

"Єдиною правдою в цій статті є той факт, що я дійсно хочу "допомогти" демократично обраним комітетам Конгресу США, який діє від імені американського народу, встановити істину", - йдеться в заяві.

"Хочу підкреслити, імунітет ніколи не був умовою надання мною відповідної інформації і документів, не зважаючи на витоки, що свідчать про зворотне, організовані з метою поширення ще більшої дезінформації легковірними американськими ЗМІ. Припинення поширення наклепу і інших атак на мене анонімними представниками уряду США є умовою мого участі і сприяння", - підкреслює підприємець.

Стаття, про яку йде мова, була опублікована в газеті New York Times в кінці минулого тижня під заголовком "Росіянин домагається імунітету, щоб допомогти в слуханнях Конгресу" (Russian Seeks Immunity to Help Congress Panels).

За даними джерел газети, Дерипасці було відмовлено, бо однією з головних умов надання свідчень стала вимога надати імунітет від судового переслідування.

Спецкомітет з розвідки Палати представників, пише New York Times, відкинув пропозицію бізнесмена через побоювання, що це створить складнощі для тих, хто розслідує зв'язки президента США Дональда Трампа з РФ.