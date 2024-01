Дерипаска заявляет, что ни о каком иммунитете США не просил

Бизнесмен Олег Дерипаска назвал абсолютной ложью информацию газеты The New York Times о том, что он просил иммунитет в США.

Об этом говорится в заявлении Дерипаски, в ответ на сообщения, что он якобы предлагал спецкомитетам по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса, которые расследуют влияние РФ на выборы в США, сотрудничество в обмен на иммунитет от судебного преследования, передает ТАСС.

"История", которую излагает The New York Times, заключается в том, что у меня якобы есть сведения о вмешательстве России в американские выборы, однако я не готов предоставить их до того, как мне будет гарантирован иммунитет. Оба этих утверждения не соответствуют действительности и являются абсолютной ложью", - заявил он.

"У меня действительно есть доказательства, которые - что, безусловно, неприятно для некоторых - свидетельствуют прямо о противоположном в отношении истории вмешательства России", - говорится в его заявлении.

"То, что я якобы "добиваюсь" в этой мыльной опере чего-то большего, чем справедливость, является попросту ложью. Представители комитетов по разведке и в Палате представителей, и в Сенате связывались с моим юристом в Вашингтоне, но не наоборот", - отмечает бизнесмен.

По словам Дерипаски, статья в газете "лишь в некоторых моментах является верной, а по сути своей - ложной и вводящей в заблуждение".

"Единственной правдой в данной статье является тот факт, что я действительно хочу "помочь" демократически избранным комитетам Конгресса США, действующим от лица американского народа, установить истину", - говорится в заявлении.

"Хочу подчеркнуть, иммунитет никогда не являлся условием предоставления мной соответствующей информации и документов, несмотря на утечки, свидетельствующие об обратном, организованные с целью распространения еще большей дезинформации легковерными американскими СМИ. Прекращение распространения клеветы и прочих атак на меня анонимными представителями правительства США являются условием моего участия и содействия", - подчеркивает предприниматель.

Статья, о которой идет речь, была опубликована в газете New York Times в конце прошлой недели под заголовком "Россиянин добивается иммунитета, чтобы помочь в слушаниях Конгресса" (Russian Seeks Immunity to Help Congress Panels).

По данным источников газеты, Дерипаске было отказано, так как одним из его главных условий дачи показаний стало требование предоставить иммунитет от судебного преследования.

Спецкомитет по разведке Палаты представителей, пишет New York Times, отверг предложение бизнесмена из-за опасений, что это создаст сложности для тех, кто расследует связи президента США Дональда Трампа с РФ.